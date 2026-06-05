Ждут Овечкина: хоккеисты России и США сыграют матч впервые за 5 лет

Историческая хоккейная встреча состоится 1 июля в «Лужниках». О проведении товарищеского матча между командами Торгово-промышленной палаты РФ и Американской торговой палаты стало известно на полях Петербургского международного экономического форума. Главную интригу внёс анонс: на лёд возможно выйдет Александр Овечкин. Как спортивные аналитики оценили предстоящий поединок — в материале aif.ru.
Реакция Губерниева и надежда на звёзд.
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал предстоящую игру «прекрасной движухой» и выразил уверенность, что подобные контакты идут на пользу и спорту, и экономике. Он не исключил, что состав американцев может усилиться действующими хоккеистами или ветеранами.
«Всё это очень здорово. Здорово, если Овечкин будет. Может быть, американцы кого-то подтянут из действующих игроков или ветеранов. В общем, это будет, конечно, скорее выставочный матч. Но самое главное, что контакты есть. И всякая движуха, в данном случае спортивная и экономическая, между Россией и Америкой — это прекрасно», — сказал Губерниев.
Он подчеркнул, что по масштабу и статусу встреча уступает легендарным суперсериям или Кубку Канады, но сам факт её проведения способен всколыхнуть общественность и укрепить человеческие связи.
Сушинский вышел бы на лед.
Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский оценил грядущий матч позитивно и признался, что сам не прочь принять в нём участие. По словам хоккеиста, он часто выходит на лёд и был бы рад выйти в такой игре. При этом Сушинский сделал акцент на двойных стандартах в мировом спорте.
«Я абсолютно уверен: только недружественные страны твердят, что спорт вне политики, а в отношении России почему-то спорт становится политикой… Но то, что этот матч состоится, воспринимаю позитивно. Я бы принял в нём участие, могу сыграть», — отметил спортсмен.
Щелчок по носу шведам и финнам.
Олимпийский чемпион Александр Кожевников увидел в июльской встрече не только спортивное, но и политическое событие. В эксклюзивном комментарии aif.ru он заявил, что матч способен стать примером и громким сигналом для тех, кто поддерживал санкционную линию.
«Несомненно, хотелось бы, чтобы этот матч состоялся. Был бы пример для всех. На 100% это будет интересно политически. Это щелчок по носу всем финнам, шведам, чехам», — подчеркнул Кожевников.
Вместе с тем он призвал дождаться официальных заявлений о составах, отметив, что пока звучат противоречивые данные — от любителей до профессионалов.
Изоляция и прорыв.
Предстоящий матч выглядит особенно символично на фоне многолетнего бана. Международная федерация хоккея (IIHF) ещё весной 2022 года отстранила российских игроков от турниров под своей эгидой даже в нейтральном статусе. Последний официальный очный поединок национальных сборных России и США состоялся 23 мая 2019 года в четвертьфинале чемпионата мира в Братиславе — тогда россияне одержали волевую победу со счётом 4:3.
Матч 1 июля, хоть и не является официальным, во многом продолжает линию на спортивное сближение, инициированную на высшем уровне. В марте 2025 года президент США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи между игроками КХЛ и НХЛ. Нынешняя встреча в «Лужниках» с участием Овечкина — пока первый зримый результат этого диалога, где шайба становится инструментом не только спорта, но и тонкой дипломатии.