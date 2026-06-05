Ждут Овечкина: хоккеисты России и США сыграют матч впервые за 5 лет

«Всё это очень здорово. Здорово, если Овечкин будет. Может быть, американцы кого-то подтянут из действующих игроков или ветеранов. В общем, это будет, конечно, скорее выставочный матч. Но самое главное, что контакты есть. И всякая движуха, в данном случае спортивная и экономическая, между Россией и Америкой — это прекрасно», — сказал Губерниев.