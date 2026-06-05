Краевой бюджет исполнен с профицитом в 6,6 млрд рублей по итогам 2025 года

Министр финансов края Валентин Костюшин представил проект закона об исполнении краевого бюджета за 2025 год. Доходы составили 227,7 млрд рублей, расходы — 221,1 млрд рублей. Профицит достиг 6,6 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы выросли по сравнению с 2024 годом на 32,5 млрд рублей, или на 21,7%. Из федерального бюджета поступило 44,9 млрд рублей — это на 17,1% больше, чем годом ранее. «Приоритетными в 2025 году оставались расходы на реализацию национальных проектов, на оплату труда работников бюджетной сферы и безусловное выполнение обязательств перед жителями края», — отметил министр.