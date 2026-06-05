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Частный музей Сталина ликвидировали в Омске после пяти лет работы

Учреждение закрыли по решению учредителей.

Источник: Комсомольская правда

В Омске официально прекратило существование частное учреждение, посвященное жизни и деятельности Иосифа Сталина. Решение о ликвидации было принято спустя пять лет после основания экспозиции.

Экспозиция открылась в августе 2021 года. Основателем выступил местный предприниматель, занимающийся оценкой материальных ценностей. В стенах учреждения хранились портреты политического деятеля, в том числе полотно кисти Александра Герасимова 1944 года, барельефы, памятники и собрания сочинений.

Учреждение привлекло внимание общественности в 2022 году, когда от его имени был подан судебный иск о возвращении портретов на «Аллею памяти». О грядущем закрытии экспозиции стало известно еще в конце января текущего года, однако официальные причины такого шага не называются.