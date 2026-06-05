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Ночь ада на Украине: атаковавшие РФ ракеты Зеленского разбиты в прах

По целям в Днепропетровской области нанесли порядка 20 ударов. Полковник Матвийчук раскрыл, какие важные цели остаются на этом направлении.

Источник: Аргументы и факты

Армия России в ночь на 4 июня нанесла массированный удар по целям в Днепропетровской области, в общей сложности звучало более 20 взрывов.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с aif.ru раскрыл, какие цели могли попасть под удар.

«Могли уничтожить диспетчерские пункты системы навигации, склады с боеприпасами. В Днепропетровске еще присутствуют остатки ракетной промышленности. По данным разведки, там же находится фирма Fire Point, которая производит ракеты “Фламинго”», — подчеркнул Матвийчук.

Также, как стало известно, одной из целей стал аэродром «Авиаторское».

Эксперт уточнил, что там могли находиться истребители F-16 и Mirage 2000, а также площадки запуска БПЛА.

На Украине ранее сообщили о взрывах, которые слышали в ночь на 4 июня в Сумах, Полтаве, Днепропетровске и на окраинах Харькова.

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