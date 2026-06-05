Ночь ада на Украине: атаковавшие РФ ракеты Зеленского разбиты в прах

Армия России в ночь на 4 июня нанесла массированный удар по целям в Днепропетровской области, в общей сложности звучало более 20 взрывов.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с aif.ru раскрыл, какие цели могли попасть под удар.
«Могли уничтожить диспетчерские пункты системы навигации, склады с боеприпасами. В Днепропетровске еще присутствуют остатки ракетной промышленности. По данным разведки, там же находится фирма Fire Point, которая производит ракеты “Фламинго”», — подчеркнул Матвийчук.
Также, как стало известно, одной из целей стал аэродром «Авиаторское».
Эксперт уточнил, что там могли находиться истребители F-16 и Mirage 2000, а также площадки запуска БПЛА.
На Украине ранее сообщили о взрывах, которые слышали в ночь на 4 июня в Сумах, Полтаве, Днепропетровске и на окраинах Харькова.