Бизнесмен из Красноярска чуть не продал свою компанию за копейки

Многие собственники малого и среднего бизнеса оценивают свою компанию «на глаз» — ориентируются на выручку, стоимость оборудования или предложения потенциальных покупателей. Однако такой подход может привести к серьезным финансовым потерям. По словам специалистов ГК «Национальная юридическая коллегия», без профессиональной оценки владельцы нередко продают бизнес значительно дешевле его реальной стоимости.
Особенно часто проблемы возникают, когда сделка проходит в сжатые сроки и покупатель настаивает на быстром подписании документов. В таких ситуациях предприниматели не всегда успевают провести полноценный финансовый и юридический аудит компании, а также провести оценку стоимости бизнеса с учетом всех активов и рисков.
Показательный случай произошел с владельцем одного из региональных бизнесов, который планировал продажу компании и уже договорился с покупателем о предварительной цене. Для подтверждения стоимости он обратился в ГК «НЮК».
Во время аудита специалисты выявили сразу несколько проблем:
часть прибыли не учитывалась в финансовой модели; отдельные доходы были отражены некорректно; активы компании оказались оформлены разрозненно; права на часть имущества не были учтены в структуре сделки; сама оценка бизнеса ранее проводилась без профессиональной методики; не учитывались нематериальные активы компании.
При этом покупатель торопил собственника с заключением сделки.
Специалисты ГК «Национальная юридическая коллегия» провели полноценную оценку бизнеса, пересобрали финансовую модель и объединили активы в единую структуру. В результате стоимость компании удалось увеличить почти в два раза, а сам клиент получил дополнительные аргументы для переговоров.
«Без профессиональной оценки бизнес часто продают по цене активов, а не по его реальной стоимости. Собственники теряют деньги просто потому, что не видят полной картины», — отметил заместитель генерального директора ГК «НЮК» Александр Пархоменко.
Специалист подчеркнул, что перед продажей важно провести комплексный аудит бизнеса: проверить финансовые показатели, структуру активов, юридические риски и корректность оформления имущества. Такая экономическая оценка бизнеса позволяет не только объективно определить стоимость компании, но и повысить доверие со стороны потенциальных покупателей.
Именно такую работу проводят эксперты ГК «Национальная юридическая коллегия». Компания помогает предпринимателям провести оценку бизнеса, подготовиться к сделке и минимизировать финансовые и юридические риски.
Подробно узнать об услугах ГК «НЮК» можно на сайте, по телефону 8 (800) 550−13−02 и в Telegram (@Ndz2014). Связаться с экспертами по вопросам оценки бизнеса: 8 (800) 550−23−09.
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