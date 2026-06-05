Бизнесмен из Красноярска чуть не продал свою компанию за копейки

Особенно часто проблемы возникают, когда сделка проходит в сжатые сроки и покупатель настаивает на быстром подписании документов. В таких ситуациях предприниматели не всегда успевают провести полноценный финансовый и юридический аудит компании, а также провести оценку стоимости бизнеса с учетом всех активов и рисков.