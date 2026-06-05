СК назвал новые сроки поиска бесследно пропавших в тайге Усольцевых

В тайге Красноярского края возобновили поиски пропавшей в сентябре прошлого года семьи Усольцевых. Старший помощник руководителя СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова в эксклюзивной беседе с aif.ru сказала, сколько продлятся поиски.
Напомним, семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина — 28 сентября отправилась на прогулку в район горы Буратинка недалеко от поселка Кутурчин. После этого они перестали выходить на связь.
Поиски начались 1 октября. В оставленной на краю поселка машине нашли паспорта членов семьи и 300 тысяч рублей наличными, но туристического снаряжения не оказалось. Усольцевы ушли в тайгу налегке, рассчитывая вернуться к вечеру. Активная фаза поисков была завершена 12 октября 2025 года из-за сложных погодных условий.
В середине мая 2026 года спасатели возобновили поиски. Они обследовали лесной массив и каменные россыпи в районе Кутурчинского Белогорья. Однако поиски снова не дали результатов.
На вопрос о том, когда могут прекратиться поиски семьи, в местном СК ответили: «Пока будем искать. Нам нужно точно установить, что с ними произошло».
Адвокат Андрей Алешкин уточнил, что признать человека умершим можно только в судебном порядке.
«Признание гражданина умершим не происходит автоматически. Это вопрос, который решается исключительно в судебном порядке. Если совокупность доказательств указывает на длительное отсутствие гражданина и невозможность установить его местонахождение, суд выносит решение об объявлении лица умершим. Если Усольцевых признают умершими, то искать их не перестанут, но будут делать это менее интенсивно», — сообщил он.
Ранее стало известно, что поиск пропавшей в тайге семьи вывел на новый след.