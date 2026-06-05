Женщина с ребенком подцепила клеща в парке отдыха под Красноярском

В ходе расследования выявлены нарушения, включая превышение допустимой численности клещей. В отношении предпринимателя возбуждено дело о штрафе, выдано предписание о повторной обработке с контролем эффективности. Роспотребнадзор напоминает, что обработки нужно проводить вовремя, при благоприятном прогнозе, а также расчищать территорию и дважды проверять качество на 3−5 сутки и через 15 дней.