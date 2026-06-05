Женщина с ребенком подцепила клеща в парке отдыха под Красноярском

В парке активного отдыха по Красноярском женщина с ребенком подцепила клеща из-за несвоевременной обработки. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Жительница Красноярска обратилась в Роспотребнадзор после посещения парка в поселке Усть-Мана в апреле. Несмотря на таблички «Территория обработана от клещей», женщина и ребенок обнаружили присосавшегося клеща. Выяснилось, что акарицидная обработка прошла только в начале мая из-за погоды — в апреле парк был небезопасен.
В ходе расследования выявлены нарушения, включая превышение допустимой численности клещей. В отношении предпринимателя возбуждено дело о штрафе, выдано предписание о повторной обработке с контролем эффективности. Роспотребнадзор напоминает, что обработки нужно проводить вовремя, при благоприятном прогнозе, а также расчищать территорию и дважды проверять качество на 3−5 сутки и через 15 дней.
Ранее в Красноярском крае зафиксировали первый случай анаплазмоза от клещей.