В Хабаровск из Санкт-Петербурга отправили вторую турбину для ТЭЦ-4

В Хабаровск направили вторую газовую турбину для строящейся ТЭЦ-4, — сообщает пресс-служба компании «Силовые машины».
Всего для новой станции предназначены две такие турбины. Обе уже изготовлены и проходят этап доставки на Дальний Восток.
Оборудование везут по железной дороге из Санкт-Петербурга. Путь до Хабаровска составляет почти 11 тысяч километров.
Новая ТЭЦ-4 будет работать на природном газе и придёт на смену действующей Хабаровской ТЭЦ-1, которая эксплуатируется около 70 лет.
Мощность будущей станции составит 410 мегаватт электрической энергии и 1389 гигакалорий тепла. Этого должно хватить, чтобы обеспечить растущие потребности города и снизить нагрузку на действующую энергосистему.
Также на станции будет использоваться современная парогазовая технология — она позволяет получать больше энергии при меньшем расходе топлива.
Монтаж и настройку оборудования на месте также проведут специалисты поставщика.