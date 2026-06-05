Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровск из Санкт-Петербурга отправили вторую турбину для ТЭЦ-4

Оборудование для новой станции преодолеет почти 11 тысяч километров по железной дороге.

В Хабаровск направили вторую газовую турбину для строящейся ТЭЦ-4, — сообщает пресс-служба компании «Силовые машины».

Всего для новой станции предназначены две такие турбины. Обе уже изготовлены и проходят этап доставки на Дальний Восток.

Оборудование везут по железной дороге из Санкт-Петербурга. Путь до Хабаровска составляет почти 11 тысяч километров.

Новая ТЭЦ-4 будет работать на природном газе и придёт на смену действующей Хабаровской ТЭЦ-1, которая эксплуатируется около 70 лет.

Мощность будущей станции составит 410 мегаватт электрической энергии и 1389 гигакалорий тепла. Этого должно хватить, чтобы обеспечить растущие потребности города и снизить нагрузку на действующую энергосистему.

Также на станции будет использоваться современная парогазовая технология — она позволяет получать больше энергии при меньшем расходе топлива.

Монтаж и настройку оборудования на месте также проведут специалисты поставщика.