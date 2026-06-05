Фестиваль «День молодежи-2026» пройдет в Хабаровске 27 июня

«Молодость — это время мечтать, гордиться историей и достижениями нашей страны и быть вместе независимо от национальности и вероисповедания. Поэтому в этом году празднование Дня молодежи во второй раз пройдет по всей стране в единой концепции “Мечта. Гордость. Единство”. Фестиваль объединит россиян самых разных возрастов и профессий», — отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.