Фестиваль «День молодежи-2026» пройдет в Хабаровске 27 июня

В Хабаровске 27 июня пройдет фестиваль «День молодежи-2026» (0+). Мероприятие соответствует целям президентского национального проекта «Молодежь и дети» и приурочено к Году единства народов России. Концепция праздника — «Мечта. Гордость. Единство». Главная площадка разместится на набережной рядом с универсальным краевым спортивным комплексом. Участие бесплатное, но необходима регистрация через чат-бот в национальном мессенджере МАХ (12+), сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Молодость — это время мечтать, гордиться историей и достижениями нашей страны и быть вместе независимо от национальности и вероисповедания. Поэтому в этом году празднование Дня молодежи во второй раз пройдет по всей стране в единой концепции “Мечта. Гордость. Единство”. Фестиваль объединит россиян самых разных возрастов и профессий», — отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
В тематических зонах фестиваля — «Молодость», «Мечта», «Гордость», «Единство» и «Вдохновляй, пока молодой» — представят возможности и достижения в науке, образовании, творчестве и предпринимательстве.
В комитете по делам молодежи правительства Хабаровского края отметили, что Ресурсный центр «Добро.рф» развернет «Ярмарку добра», где можно будет передать помощь бойцам СВО и жителям приграничья, написать письмо военнослужащим, присоединиться к экологической акции или сделать пожертвование в фонд #МЫВМЕСТЕ. Также гостей ждут проект «Создано молодыми» с локальными брендами и советами по масштабированию бизнеса и локацией бренда «Сделано в Хабаровском крае».
Общество «Знание» проведет всероссийский эфир с прямыми включениями из регионов, а платформа «Россия — страна возможностей» запустит марафон заданий с призами и этапы конкурса «КАРДО».
Кульминацией праздника станет всероссийская акция. Тысячи участников по всей стране зажгут фонарики и установят рекорд России. Смысл акции — продемонстрировать единство и готовность вместе создавать будущее мира.
С программой фестиваля в регионах России можно ознакомиться на сайте деньмолодёжи.рф.
Организаторами фестиваля выступают комитет по делам молодежи правительства Хабаровского края, Росмолодежь, Движение Первых и Общество «Знание». Генеральным партнером фестиваля выступает Сбер, стратегическими: компания VK, президентская платформа «Россия — страна возможностей».