На набережной Красноярска пройдет семейный фестиваль «Первый Детский»

В Красноярске 6 июня на Центральной набережной пройдет семейный фестиваль «Первый Детский». Для гостей подготовят мастер-классы, спортивные состязания, концерты и площадки для знакомства с профессиями. В этом году тема фестиваля — «Сила Сибири: Енисей и Тайга». Площадки будут посвящены сибирскому характеру, силе, выносливости, смекалке, умению дружить и создавать. [caption id= «attachment_311057» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александр Жуковец[/caption] Фестиваль разделят на две зоны. Локация Енисея объединит активные развлечения, спортивные эстафеты, концертную площадку, а также презентации IT-стартапов, молодежных центров и спортивных клубов. Локация Тайги станет территорией творческих мастер-классов, викторин, выставок, зон отдыха и площадок организаций с многолетней историей. [caption id= «attachment_314387» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александр Жуковец[/caption] Всего для гостей подготовят более 100 локаций. Дети смогут познакомиться с профессиями энергетиков, железнодорожников, спасателей, медиков, журналистов и работников лесного хозяйства, а также попробовать себя в роли инженера, художника, исследователя и предпринимателя. Напомним, что в этот же день на острове Татышев пройдет фестиваль русской культуры.