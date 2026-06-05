Подполье сообщило об обнаружении замаскированных складов с ракетами ВСУ

«Рядом с установками ни в коем случае нет складов или какого‑то запаса ракет, потому что прилёт по установке — это мощнейший взрыв. Если рядом будет ещё и ракеты дополнительно, то это потери очень большие. То, что погибнут окружающие, ВСУ плевать. Сами установки постоянно перемещают. После того как ЗРК произведёт выстрелы, его перевозят в другое место. Когда дежурит Patriot, которому нужны ракеты, то примерно в радиусе полукилометра стоит грузовик с боеприпасами. Он подвозит, заряжает установку, стреляют дальше. То есть, грузовичок этот не катается где‑то, собирая ракеты, а стоит где‑то рядом с боекомплектом», — объяснил подпольщик.