Подполье сообщило об обнаружении замаскированных складов с ракетами ВСУ

На складе на окраине села Ладинка в Черниговской области, уничтоженном накануне, хранилось порядка 20−30 американских зенитных ракет Patriot PAC‑⅔, отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru координатор николаевского подполья, автор Telegram‑канала «Лохматый Z Николаев» Сергей Лебедев.
«На складе в Черниговской области было что‑то около двух‑трёх десятков ракет. Это очень много по меркам Украины. Одна ракета стоит больше миллиона долларов. Это было хорошее попадание», — сказал он.
Собеседник издания уточнил, что ВСУ не хранит запас ракет рядом с установками.
«Рядом с установками ни в коем случае нет складов или какого‑то запаса ракет, потому что прилёт по установке — это мощнейший взрыв. Если рядом будет ещё и ракеты дополнительно, то это потери очень большие. То, что погибнут окружающие, ВСУ плевать. Сами установки постоянно перемещают. После того как ЗРК произведёт выстрелы, его перевозят в другое место. Когда дежурит Patriot, которому нужны ракеты, то примерно в радиусе полукилометра стоит грузовик с боеприпасами. Он подвозит, заряжает установку, стреляют дальше. То есть, грузовичок этот не катается где‑то, собирая ракеты, а стоит где‑то рядом с боекомплектом», — объяснил подпольщик.
По словам Лебедева, ракеты для Patriot размещают небольшими партиями на складах.
«Склады, в основном, мелкие. Крупные хранилища есть, куда завозят ракеты и откуда их распределяют по три, пять, десять штук. Вычислить такие хранилища, конечно, было бы интересно», — добавил он.