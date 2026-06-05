Наша Мирра Андреева вышла в финал

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Российская теннисистка обыграла украинку на «Ролан Гаррос».
В четверг Мирра Андреева обыграла Костюк со счетом 6:1, 6:3 в полуфинале Открытого чемпионата Франции. В начале мая россиянка уступила сопернице в решающем матче турнира в Мадриде. До прошедшего матча украинка вела в противостоянии со счетом 2−0.
Благодаря победе Мирра Андреева (она родом из Красноярска) впервые в своей карьере вышла в финал этого конкурса.
Об этом сообщил «ТГ-канал “Спецоперация Z”.
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