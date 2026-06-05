В Красноярске изменят движение автобусов в районе Водников из-за ремонта теплосети

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 5 июня с 9:00 ввременно изменилась схема движения автобусов № 6, № 8, № 10 и № 55. Причина — старт ремонта теплосети на ул. Затонской и части ул. Алеши Тимошенкова.
Из маршрутов исключат участок по ул. Затонской от ул. Грунтовой, а также ряд остановок: «Аптека», «Водокачка», «Поселок Водников», «Столовая».
Вместо них пассажирам будут доступны остановки «Детская поликлиника», «Поселок Монтажников», «Вариант 999». Дополнительно временную остановку оборудуют в районе ул. Алеши Тимошенкова, 131 г.
Маршруты № 6 и № 55 пойдут в объезд через ул. Кутузова, маршрут № 10 — через ул. Грунтовую с выходом на ул. Монтажников. Конечная остановка автобуса № 8 временно переносится к «ДК Кировский».
Ремонтные работы планируют завершить до 15 июля, уточнили в мэрии.