Попавшие к РФ секреты ВСУ могут повлиять на ход СВО: главная новость 5 июня

«Самое ценное — это секретные задания, которые СБУ и ГУР выдают иностранным наемникам для нанесения ударов по территории России. Кроме того, ГУР Украины использует наемников для совершения преступлений в РФ. Они пытаются проникнуть на нашу территорию под видом туристов, чтобы позже создать ячейку или диверсионно-террористическое отделение, которое будет обладать всей необходимой информацией и различными видами вооружения для организации терактов», — пояснил военный эксперт.