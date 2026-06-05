Попавшие к РФ секреты ВСУ могут повлиять на ход СВО: главная новость 5 июня

Иностранные наемники ВСУ при попадании в российский плен рассказывают секретную военную информацию Украины. Западные солдаты не чувствуют ответственности за чужое государство и выдают все тайны — вплоть до контактов кураторов и товарищей.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, какие тайны хранят наемники и почему их выдают.
Напомним, ранее в руки представителей российских спецслужб попал мобильный телефон испанского наемника Переса Родригеса с позывным Шакал. Там хранились гигабайты важной информации.
В телефоне, в частности, были обнаружены позиции украинских боевиков в Харьковской области, объекты Нацгвардии в областном центре, имена и контактные данные офицеров ГУР и СБУ. Известно, что Родригес находился в рядах украинской армии с 2024 года.
На основе полученной информации было установлено местонахождение объектов ВСУ, по ним нанесли удар.
«Наемники ВСУ в большинстве случаев попадают в плен вместе со своими гаджетами и мобильными устройствами, в которых хранится личная секретная информация. Эти секреты становятся известны российской контрразведке, и ВС России в последующем наносят удар по тем координатам, которые удается вычленить из этого мобильного устройства», — пояснил эксперт.
Иванников добавил, что наемники зачастую хранят важные фотографии, которые также представляют интерес для российских Вооруженных сил. Кадры военных объектов содержат не только визуальные данные, но и геометки, которые позволяют узнавать конкретное место, где был сделал снимок.
В гаджетах также находятся важные контакты.
«В мобильных телефонах наемников ВСУ находятся контакты их подельников, товарищей. Количество контактов порой доходит до 150−200 фамилий, которые в дальнейшем будут фигурировать в материалах уголовных дел. Это также кураторы из Службы безопасности Украины и Главного управления разведки МО Украины», — уточнил специалист.
Однако самым ценным в таких случаях остается рассекречивание планов Киева по атакам на мирных российских жителей.
«Самое ценное — это секретные задания, которые СБУ и ГУР выдают иностранным наемникам для нанесения ударов по территории России. Кроме того, ГУР Украины использует наемников для совершения преступлений в РФ. Они пытаются проникнуть на нашу территорию под видом туристов, чтобы позже создать ячейку или диверсионно-террористическое отделение, которое будет обладать всей необходимой информацией и различными видами вооружения для организации терактов», — пояснил военный эксперт.
Ранее сообщалось, что в Запорожье в плен сдалась группа иностранных наемников ВСУ. Эксперт Александр Перенджиев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, кто среди них, почему они вне закона и как их можно обменять на российские активы или граждан РФ.