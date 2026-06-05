Казахстанка Бибисара Асаубаева досрочно стала чемпионкой шахматного турнира в Норвегии

АСТАНА, 5 июн — Sputnik. Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева досрочно стала чемпионкой международного турнира по шахматам Norway Chess Women 2026, сообщили в комитете по делам спорта и физкультуры Минтуризма.
«Турнир проходил с 25 мая по 5 июня в городе Осло (Норвегия), в культурном центре Deichman Bjørvika. В соревнованиях приняли участие шесть сильнейших шахматисток мира из четырёх стран», — отметили в ведомстве.
Соперницами казахстанского гроссмейстера стали китаянки Цзюй Вэньцзюнь (действующая чемпионка мира), Чжу Цзиньэр (вторая шахматистка в мировом рейтинге), а также индианки Хампи Конеру и Дивья Дешмукх (обладательница Кубка мира), украинка Анна Музычук (победительница турнира Norway Chess Women 2025).
Для Бибисары этот турнир стал дебютным. Несмотря на это, она вошла в историю соревнований как самая молодая участница турнира, сообщили в комитете.
Соревнования проходили по двухкруговой системе, то есть каждая шахматистка встречалась с каждой соперницей дважды. В случае ничьей в классической партии победитель определялся в «Армагеддоне» — решающей партии по специальным правилам, которая обязательно выявляет победителя.