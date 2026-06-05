Казахстанка Бибисара Асаубаева досрочно стала чемпионкой шахматного турнира в Норвегии

Соревнования проходили по двухкруговой системе, то есть каждая шахматистка встречалась с каждой соперницей дважды. В случае ничьей в классической партии победитель определялся в «Армагеддоне» — решающей партии по специальным правилам, которая обязательно выявляет победителя.