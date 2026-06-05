Горячую воду возвращают в четыре района Красноярска

В Красноярске 5 июня завершились 10-дневные гидравлические испытания по контуру ТЭЦ-2, в который входят Октябрьский, Железнодорожный, большая Свердловского и Центрального районов.
Как сообщили в СГК, проверку прошли 818 км трубопроводов, обнаруженные слабые места уже устранили или включили в летнюю ремонтную программу.
«Со вчерашнего дня мы заполняем систему. После того, как параметры будут доведены до нормативных, с середины сегодняшнего дня начнем подачу горячей воды жителям. Уведомления о необходимости завершить ремонтные работы на внутридомовых сетях и открыть запорную арматуру уже направлены жилищным организациям», — рассказали энергетики.
Следующая проверка коммуникаций пройдет с 15 по 24 июня по контуру Красноярской ТЭЦ-1. В него входят Ленинский, Кировский и часть Свердловского района, в том числе микрорайоны Южный берег и Водники.
Жителей просят учитывать, что в этом году границы контуров теплоснабжения ТЭЦ немного другие, они отмечены на интерактивной карте СГК.