Горячую воду возвращают в четыре района Красноярска

«Со вчерашнего дня мы заполняем систему. После того, как параметры будут доведены до нормативных, с середины сегодняшнего дня начнем подачу горячей воды жителям. Уведомления о необходимости завершить ремонтные работы на внутридомовых сетях и открыть запорную арматуру уже направлены жилищным организациям», — рассказали энергетики.