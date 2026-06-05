Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые цифровые подходы внедряет правительство Хабаровского края

На полях ПМЭФ глава региона Дмитрий Демешин подписал с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным соглашение о совместной работе в государственной системе ГАС «Управление». Это позволит сделать систему управления регионом более удобной, современной и эффективной. В частности, у краевых властей теперь появится прямой доступ к федеральным аналитическим панелям, благодаря чему управленцы смогут оперативно оценивать развитие экономики.

На полях ПМЭФ глава региона Дмитрий Демешин подписал с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным соглашение о совместной работе в государственной системе ГАС «Управление». Это позволит сделать систему управления регионом более удобной, современной и эффективной. В частности, у краевых властей теперь появится прямой доступ к федеральным аналитическим панелям, благодаря чему управленцы смогут оперативно оценивать развитие экономики и следить за реализацией нацпроектов. Кроме того, уйдет в прошлое дублирование отчетов, так как краевые базы данных теперь будут синхронизированы с федеральной системой. Кроме того, станет возможной глубокая сквозная аналитика из единого подтвержденного источника. По словам губернатора, благодаря этому власти смогут перейти от обычного финансового контроля к современному цифровому управлению регионом, что сделает его более эффективным. «Казначейство уже давно и надежно контролирует расходы краевого бюджета и оплату крупных госконтрактов. Но сегодня обычных бумажных отчетов стало недостаточно — управленческие решения нужно принимать быстро, опираясь на точные данные в реальном времени», — заявил Дмитрий Демешин.