Новые цифровые подходы внедряет правительство Хабаровского края

На полях ПМЭФ глава региона Дмитрий Демешин подписал с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным соглашение о совместной работе в государственной системе ГАС «Управление». Это позволит сделать систему управления регионом более удобной, современной и эффективной. В частности, у краевых властей теперь появится прямой доступ к федеральным аналитическим панелям, благодаря чему управленцы смогут оперативно оценивать развитие экономики и следить за реализацией нацпроектов. Кроме того, уйдет в прошлое дублирование отчетов, так как краевые базы данных теперь будут синхронизированы с федеральной системой. Кроме того, станет возможной глубокая сквозная аналитика из единого подтвержденного источника. По словам губернатора, благодаря этому власти смогут перейти от обычного финансового контроля к современному цифровому управлению регионом, что сделает его более эффективным. «Казначейство уже давно и надежно контролирует расходы краевого бюджета и оплату крупных госконтрактов. Но сегодня обычных бумажных отчетов стало недостаточно — управленческие решения нужно принимать быстро, опираясь на точные данные в реальном времени», — заявил Дмитрий Демешин.