14 новых автобусов закупят районы и округа Хабаровского края благодаря губернаторской субсидии

В этом году средства получат 7 территорий: Охотский, Солнечный и Бикинский округа, Николаевский, Амурский и Ванинский районы, а также Николаевск-на-Амуре. Причем, согласно поручению Дмитрия Демешина, субсидия на обновление общественного транспорта в муниципалитетах края увеличена с 59 млн до 70 млн рублей. Перевозчики планируют купить 14 отечественных машин, 11 из них среднего класса, остальные — малого. Все автобусы будут оснащены датчиками Глонасс, системами отопления и кондиционирования для безопасных и комфортных поездок.