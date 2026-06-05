В Хабаровске более 200 человек пробежали 10 км на первом беговом флешмобе

В Хабаровске прошёл первый масштабный беговой флешмоб, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Праздничный забег состоялся на набережной у арены «Ерофей» и был приурочен ко Дню бега. Впервые в городе беговые клубы объединились для совместного прохождения дистанции в 10 километров.
На старт вышли 220 участников. Среди них были как начинающие спортсмены, так и опытные бегуны. Самому младшему участнику исполнился 1 год, самому старшему — 74 года.
В забеге приняли участие беговые клубы города, включая С95, «Амурран», «Атлетика», Rehab, «Не будь как Гриша» и «Хехцир трейл». Участникам помогали держать темп пейсеры, а на дистанции работали волонтёры, раздававшие воду.
После финиша участников угощали окрошкой.
Организаторы отмечают, что планируют сделать подобные совместные забеги регулярными и расширять формат мероприятий для любителей бега.
За анонсами можно следить в рубрике «Доступный спорт» на сайте правительства края и в соцсетях министерства спорта региона.