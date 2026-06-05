Адский пинг-понг: США ударами по Ирану загнали себя в ловушку

Ситуация на Ближнем Востоке начала накаляться интенсивнее. Военно-морские силы Ирана нанесли мощный удар по американскому эсминцу, пытавшемуся приблизиться к территориальным водам республики в Оманском заливе. Как утверждает Тегеран, целью атаки стал не просто корпус корабля, а его «мозг» — центр управления и командования, расположенный на борту.
Однако в Белом доме и Пентагоне не хотят признавать потери, отрицая сообщения об ударах.
Как отметил в эксклюзивном комментарии для aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, между Тегераном и Вашингтоном идет своеобразная игра.
«Иранцы заявили, что атаковали, американцы утверждают, что корабль не повредили. У них такой своеобразный пинг-понг. Удары наносятся по американским военным базам, в том числе морским, особенно в Кувейте и других странах», — сказал он.
Ловушка для глобальной торговли.
Тз-за противостояния Ирана и США стратегически важная артерия мировой экономики оказалась фактически парализованной. Эксперты фиксируют критическую остановку судоходства в Ормузском проливе, через который ранее проходила львиная доля энергоресурсов.
По оценкам Дандыкина, обстановка близка к коллапсу: до 80% проходящих судов были остановлены.
«Пролив кто-то покидает, кто-то туда заходит, но, по сути, он сейчас не в рабочем состоянии. С одной стороны американцы блокируют, а с другой стороны иранцы не выпускают суда, которые связаны с Израилем», — подчеркнул эксперт.
Сейчас Тегеран методично восстанавливает свою боеспособность и показывает, что готов отвечать ударом на удар по американским базам в Кувейте и соседних странах, добавил Дандыкин.
Шантаж вместо войны: почему США не готовы к блицкригу.
Несмотря на кажущуюся воинственность, за кулисами, по данным экспертов, продолжаются серьезные переговоры. Мир стоит на пороге самого опасного сценария, но способен ли Вашингтон перейти красную черту?
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов в беседе с aif.ru выразил мнение, что истина находится где-то между полномасштабным конфликтом и временным перемирием.
«Нужно понимать, что США не готовы к полномасштабной войне. Как показала практика предыдущего этапа, американцы рассчитывали на блицкриг, но он не удался. У США нет ни ресурсов, ни времени. Поэтому, скорее всего, американская тактика будет состоять из перемежающихся переговоров и попыток военного шантажа. Но к активной фазе боевых действий американцы не перейдут из-за отсутствия возможностей и гарантий того, что Иран может быть повержен военным путем», — заявил Шаповалов.
Эксперт подчеркивает, что нервная реакция Вашингтона продиктована внутренней политикой. Администрация США не может представить текущую ситуацию как свою победу электорату.
«У США получается пока слишком неубедительная позиция. По мере развития событий вскрывается все больше американских проблем и все больше успехов Ирана. Поэтому в США нервничают, поэтому они пытаются расшатать ситуацию… Но на деле таковой не являются», — резюмировал политолог.
Захват эсминца и ядерный тупик.
Капитан первого ранга Дандыкин признал, что технически иранские военные способны на операцию по захвату кораблей ВМС США. Однако пока необходимости в этом нет, считает он.
«У Ирана есть возможности для захвата кораблей США, но такой задачи не стоит. Несмотря на идеологическую составляющую, в войсках все же профессиональные и трезвомыслящие люди, они на такое не пойдут», — заверил Дандыкин.
Иран, по мнению экспертов, четко дает понять, что попытки военного шантажа со стороны США приведут к расширению географии ударов. Пока же конфликт остается в формате хрупкого и крайне опасного «пинг-понга», одно неверное движение в котором способно превратить Ближний Восток в зону неконтролируемого бедствия.