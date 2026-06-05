«Дедушка» всех внедорожников: в Находке за миллион продают редкий ГАЗ-67 1952 года

На автомобильном рынке Приморья появился настоящий раритет — пикап ГАЗ-67 1952 года выпуска. Машину выставили на продажу в Находке за 1 025 000 рублей. Продавец утверждает, что автомобиль полностью аутентичен, сохранил оригинальную краску и находится в полностью исправном состоянии. Это одна из примерно 600 когда-либо выпущенных машин данной модели, которая предшествовала легендарному ГАЗ-69. Объявление опубликовано на сайте «Дром» (16+).