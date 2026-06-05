«Дедушка» всех внедорожников: в Находке за миллион продают редкий ГАЗ-67 1952 года

На автомобильном рынке Приморья появился настоящий раритет — пикап ГАЗ-67 1952 года выпуска. Машину выставили на продажу в Находке за 1 025 000 рублей. Продавец утверждает, что автомобиль полностью аутентичен, сохранил оригинальную краску и находится в полностью исправном состоянии. Это одна из примерно 600 когда-либо выпущенных машин данной модели, которая предшествовала легендарному ГАЗ-69. Объявление опубликовано на сайте «Дром» (16+).
«Полностью аутентичен, редкая модель, выпущено около шестисот штук, не хватает оригинального тента и механизма его подъёма. Полностью на ходу, выдаёт максимальную скорость по ТТХ (92 км/ч по спидометру), оригинальная краска», — говорится в объявлении.
Машина оснащена бензиновым двигателем объёмом 3,3 литра мощностью 52 лошадиные силы и механической коробкой передач. Привод — полный. Пробег составляет 91 000 километров, владелец — один. ПТС в наличии. Автомобиль находится в Находке.
ГАЗ-67 и его модификации выпускались в 1940-х — начале 1950-х годов и стали родоначальниками целого семейства советских внедорожников. Эти машины активно использовались в армии и народном хозяйстве, а сегодня представляют огромную ценность для коллекционеров. Появление такого экземпляра в открытой продаже — событие для ценителей ретротехники.
Напомним, ранее на автомобильном рынке Владивостока появилось уникальное предложение, способное заинтересовать ценителей истории и ретроавтомобилей. За 2,2 миллиона рублей продают ГАЗ-12 ЗИМ — настоящий символ советской эпохи, представительский седан 1953 года выпуска. Автомобиль, когда-то возивший партийную номенклатуру, сегодня ищет нового владельца.