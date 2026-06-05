Антисанитария на руинах Спортивного рынка: местные жители просят вмешательства

Информацию об антисанитарном бедствии распространяют в социальных сетях. Фадеева, 2 — это многоквартирный дом напротив последних торговых рядов Спортивного рынка.
На сегодняшний день рынок, признанный незаконным, фактически прекратил своё существование. Майский пожар добил ту торговлю, которая выстояла после серии рейдов прокуратуры, полиции, чиновников городской администрации и дружинников отряда «Тигр-Правопорядок».
Возле дома осталась свалка тары, гниющих овощей и фруктов. Скорее всего, кто-то из торговцев не стал реализовывать остатки продовольственных товаров и просто бросил их на руинах.
Жильцы дома, под окнами которого разрослась свалка, обеспокоены антисанитарией: помойка притягивает крыс, а из-за запаха гниения невозможно проветривать квартиры.
На публикацию отреагировали в МЦУ Владивостока, отчитавшись о передаче информации о стихийной свалке специалистам административно-территориального управления района для принятия мер реагирования.