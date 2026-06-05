Группировка «Восток» уничтожила 7 станций спутниковой связи Starlink ВСУ

Ранее ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по территории тепловой электростанции вблизи Запорожской АЭС. Зафиксировано более 20 атак на объекты, обеспечивающие работу линии электропередачи «Ферросплавная-1», по которой станция сейчас получает энергию для своих нужд. В случае выхода этой линии из строя энергоблоки будут вынуждены перейти на питание от резервных дизель-генераторов, что создаёт риски для ядерной безопасности. На данный момент ЗАЭС работает в штатном режиме, радиационный фон в норме.