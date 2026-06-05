Украинское командование перебросило знаменитый своими потерями «полк смерти» в Сумскую область. Таким образом Киев попытался скрыть провал на этом направлении. Однако из-за этого военного решения Украина столкнулась с новыми проблемами.
Подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что киевский режим пытается скрыть в Сумской области.
Напомним, ВСУ, как стало известно ранее, перебросили к селу Великая Рыбица в Сумской области дополнительные отряды 225-го отдельного штурмового полка, который получил название «полк смерти» из-за огромных потерь среди личного состава.
Эту переброску военные аналитики, в том числе, связали с серьезными потерями 21-й отдельной мехбригады ВСУ в районе реки Псел. Новые подразделения прибыли в Сумскую область и уже успели понести потери.
«У ВСУ сейчас наблюдается постоянная нехватка личного состава, причем по всей линии боевого соприкосновения. Украинское командование пытается стабилизировать ситуацию, постоянно отправляет дополнительные силы и средства, чтобы те подразделения, которые находятся на направлении, не утратили боеспособность», — сообщил Марочко.
Военный эксперт отметил, что сумское направление сейчас является одним из самых перспективных для ВС РФ.
«За последние несколько недель акценты ВС РФ были серьезно смещены на северное направление, это как раз Сумская область. Группировка войск “Север” находится в фаворитах на протяжении трех недель. Поэтому украинское командование, чтобы сократить негативную тенденцию, перебрасывает штурмовые полки на это направление», — добавил специалист.
При этом в Сумской области заметили не только «полк смерти», но и ряд других новых для этого направления подразделений.
«На Украине сейчас такая тенденция: неподготовленных бойцов, которых насильно мобилизовали сотрудники ТЦК, бросают в качестве пушечного мяса на разные направления. Сможет ли эта переброска повлиять на наше продвижение? Да, в какой-то степени сможет, поскольку нам придется преодолеть сопротивление этой живой силы и техники. Но конечный результат очевиден. Мы будет и дальше достигать целей СВО», — пояснил Андрей Марочко.
Сумская область постоянно мелькает в военных сводках на протяжении уже нескольких недель. Именно там десятками, а то и сотнями, бесследно пропадают боевики.
Военные эксперты связывают это с двумя основными факторами: часть из этих пропавших на самом деле сдается в российский плен или прячется от командования ВСУ в лесах перед сдачей в плен; или же украинское командование намеренно держит ликвидированных боевиков в числе пропавших безе вести, чтобы не выплачивать похоронные их родным.