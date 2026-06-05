ВСУ в панике бросают «полки смерти» под Сумы: главная новость СВО 5 июня

«На Украине сейчас такая тенденция: неподготовленных бойцов, которых насильно мобилизовали сотрудники ТЦК, бросают в качестве пушечного мяса на разные направления. Сможет ли эта переброска повлиять на наше продвижение? Да, в какой-то степени сможет, поскольку нам придется преодолеть сопротивление этой живой силы и техники. Но конечный результат очевиден. Мы будет и дальше достигать целей СВО», — пояснил Андрей Марочко.