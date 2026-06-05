Поздравление Игоря Кобзева с 365-летием Иркутска

Столица Восточной Сибири была и остается важнейшим культурным, экономическим и научным центром России, связующим звеном между Европой и Азией. Через нее проходили великие экспедиции. Здесь рождались открытия, которые прославили нашу страну на весь мир.
Мы горды тем, что в Иркутске начинали свой путь такие выдающиеся личности, как конструкторы вертолетов Николай Камов и Михаил Миль, всемирно известные ученые археолог Михаил Герасимов, профессор Михаил Кожов, академики Алексей Окладников и Николай Логачев, культовый советский режиссер Леонид Гайдай, космонавты Борис Волынов, Дмитрий Кондратьев, Анатолий Иванишин, виртуозный пианист Денис Мацуев. Здесь учились и делали первые творческие шаги Александр Вампилов и Валентин Распутин, чьи произведения стали классикой мировой литературы.
Эти имена известны далеко за пределами России, а их достижения — часть нашей гордой истории. Чтобы упомянуть всех выдающихся иркутян, не хватит и целого тома энциклопедии, но мы ценим каждого.
Иркутск, где бережно хранят память о прошлом и смело смотрят в будущее, где живут талантливые, трудолюбивые и неравнодушные люди, продолжает развиваться, сохраняя верность традициям и открывая новые горизонты. Уверен, город будет расти и хорошеть, а его слава будет приумножена заслугами его жителей.
В этот праздничный день желаю всем иркутянам крепкого здоровья, благополучия и успехов!
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.