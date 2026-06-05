Поздравление Игоря Кобзева с 365-летием Иркутска

Иркутск, где бережно хранят память о прошлом и смело смотрят в будущее, где живут талантливые, трудолюбивые и неравнодушные люди, продолжает развиваться, сохраняя верность традициям и открывая новые горизонты. Уверен, город будет расти и хорошеть, а его слава будет приумножена заслугами его жителей.