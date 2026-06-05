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Поздравление Игоря Кобзева с 365-летием Иркутска

Уважаемые иркутяне! Иркутск — живая летопись, страницы которой история перелистывает уже 365 лет. От всей души поздравляю вас с юбилеем любимого города!

Источник: НИА Байкал

Столица Восточной Сибири была и остается важнейшим культурным, экономическим и научным центром России, связующим звеном между Европой и Азией. Через нее проходили великие экспедиции. Здесь рождались открытия, которые прославили нашу страну на весь мир.

Мы горды тем, что в Иркутске начинали свой путь такие выдающиеся личности, как конструкторы вертолетов Николай Камов и Михаил Миль, всемирно известные ученые археолог Михаил Герасимов, профессор Михаил Кожов, академики Алексей Окладников и Николай Логачев, культовый советский режиссер Леонид Гайдай, космонавты Борис Волынов, Дмитрий Кондратьев, Анатолий Иванишин, виртуозный пианист Денис Мацуев. Здесь учились и делали первые творческие шаги Александр Вампилов и Валентин Распутин, чьи произведения стали классикой мировой литературы.

Эти имена известны далеко за пределами России, а их достижения — часть нашей гордой истории. Чтобы упомянуть всех выдающихся иркутян, не хватит и целого тома энциклопедии, но мы ценим каждого.

Иркутск, где бережно хранят память о прошлом и смело смотрят в будущее, где живут талантливые, трудолюбивые и неравнодушные люди, продолжает развиваться, сохраняя верность традициям и открывая новые горизонты. Уверен, город будет расти и хорошеть, а его слава будет приумножена заслугами его жителей.

В этот праздничный день желаю всем иркутянам крепкого здоровья, благополучия и успехов!

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.