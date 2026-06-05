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Группировка войск «Юг» уничтожила 40 блиндажей ВСУ за сутки

Потери украинских вооружённых формирований в зоне группировки войск «Юг» за сутки включают 40 блиндажей и семь терминалов спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.

На Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях подразделения беспилотных систем уничтожили 13 антенн связи и БПЛА, 5 наземных робототехнических комплексов, а также вывели из строя 7 пунктов управления БПЛА. Дополнительно сбиты 9 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Ранее в Минобороны РФ заявили о нанесении ударов по украинским объектам, связанным с энергетикой и транспортом, которые, используются в интересах ВСУ. Военные использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию для поражения целей на Украине. Среди них были места хранения и запуска тяжёлых дронов, а также временные базы украинских подразделений и иностранных наёмников в 142 районах.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

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