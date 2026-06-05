Группировка войск «Юг» уничтожила 40 блиндажей ВСУ за сутки

Ранее в Минобороны РФ заявили о нанесении ударов по украинским объектам, связанным с энергетикой и транспортом, которые, используются в интересах ВСУ. Военные использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию для поражения целей на Украине. Среди них были места хранения и запуска тяжёлых дронов, а также временные базы украинских подразделений и иностранных наёмников в 142 районах.