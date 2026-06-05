Эксперт Домахин рассказал, в каких случаях может произойти взрыв пауэрбанка

Домахин обратил внимание на то, что небольшой нагрев неизбежно будет происходить при работе пауэрбанка, однако нагрев не должен быть чрезмерным. «Если мы уже не можем такое устройство в руке держать, то это признак неполадок. Таким горячим оно не должно быть. Там внутри химия, которая при нагреве может загореться, и именно эти ионные аккумуляторы представляют высокую пожароопасность, потушить такой аккумулятор трудно», — обратил внимание собеседник агентства.