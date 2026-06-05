Эксперт Домахин рассказал, в каких случаях может произойти взрыв пауэрбанка

НОВОСИБИРСК, 5 июня. /ТАСС/. Нагревание корпуса пауэрбанка свыше 70 градусов Цельсия, если он из пластика, может быть опасным и привести к возгоранию устройства. Такие ситуации могут возникнуть в случае заводского брака или при длительном нахождении аппарата на солнце, сообщил ТАСС доцент кафедры электропривода и автоматизации промышленных установок Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Евгений Домахин.
«Даже просто находясь на солнце, [пауэрбанк] может нагреться до высоких температур и перестать работать. Лучше избегать попадания прямых солнечных лучей. Температура корпуса не должна превышать 50 градусов, если он металлический, и 60−70 градусов, если он из пластика. Тушить горящий пауэбанк при помощи воды не рекомендуется, лучше использовать порошковый огнетушитель или песок», — сказал эксперт.
Домахин обратил внимание на то, что небольшой нагрев неизбежно будет происходить при работе пауэрбанка, однако нагрев не должен быть чрезмерным. «Если мы уже не можем такое устройство в руке держать, то это признак неполадок. Таким горячим оно не должно быть. Там внутри химия, которая при нагреве может загореться, и именно эти ионные аккумуляторы представляют высокую пожароопасность, потушить такой аккумулятор трудно», — обратил внимание собеседник агентства.
Специалист отметил, что при покупке устройства нужно ориентироваться на фирму-производителя, который поставляет аккумуляторы. Кроме этого, пользователю стоит обратить внимание на наличие сертификатов Таможенного союза «О безопасности», технического регламента ЕАЭС «Об ограничении применения вредных веществ».