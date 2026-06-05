Эрадж Боев: «В Нижнем Новгороде создаются все условия для знакомства иранских студентов с русским языком»

Следует отметить, что при поддержке Центра востоковедения, а также иранских студенческих объединений в Нижнем Новгороде создаются все необходимые условия для обеспечения знакомства иранских студентов с русским языком, историей и культурой России в рамках межвузовских, городских и региональных культурных мероприятий. Так, в 2025 году иранские студенты-филологи НГЛУ — магистрант Института русского языка Мохаммадреза Назаригисавандани и студентка Высшей школы лингвистики, психологии и педагогики Хадис Юсофи стали лауреатами творческого конкурса «Искусство объединяет мир. Пути духовности», инициированного Комитетом по культуре Московской торгово-промышленной палаты в рамках культурной программы встречи представителей стран-участниц Шанхайской Организации Сотрудничества. В апреле 2026 года иранские магистранты Института русского языка НГЛУ, выпускники бакалавриата Университета Алламе Табатабаи Мина Шафие и Газаль Мохаммади приняли участие в литературной акции «Читай “Детство” на родном» в музее детства Максима Горького, посвященной Году единства народов России. Руководитель иранского студенческого объединения ННГУ Иман Моллаи стал участником фотопроекта «Мозаика наций» в Нижегородской государственной областной научной библиотеке. Более того, иранские магистранты и аспиранты НГЛУ активно привлекаются к лингвистическому сопровождению официальных мероприятий международного характера в Нижегородской области. Магистрант Института русского языка Мохаммад Назаригисавандани и аспирант НГЛУ, ассистент кафедры иностранных языков Института русского языка и лаборант-исследователь Центра востоковедения Париса Кошкан на постоянной основе выступают переводчиками иранских делегаций на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) и международном форуме «Города-побратимы и партнеры» в Нижнем Новгороде. Также они оказывают содействие администрациям Нижнего Новгорода и Городецкого муниципального округа в поддержании рабочих контактов с иранскими городами Керманом и Казвином, с которыми были подписаны соглашения о партнерстве в 2025 году.