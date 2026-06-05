Эрадж Боев: «В Нижнем Новгороде создаются все условия для знакомства иранских студентов с русским языком»

6 июня будет отмечаться День русского языка. Интерес к нему проявляют во многих странах мира. В их числе — Иран. О том, как язык помогает укреплять российско-иранское культурное сотрудничество, ИА «Время Н» рассказал директор Центра востоковедения НГЛУ имени Н. А. Добролюбова, член Совета по межнациональным отношениям при губернаторе Нижегородской области Эрадж Боев.
— Насколько быстро растет популярность русского языка в Иране?
— Прежде всего, необходимо отметить, что изучение русского языка в Иране имеет давние традиции — это объясняется большим интересом иранского общества к культуре России. Русский язык изучался уже в первом иранском высшем учебном заведении университетского типа — техническом училище «Дар уль-Фунун», открывшемся в Тегеране в 1851 году. С момента открытия в 1934 года первого в Иране Тегеранского университета в нем начала свою работу кафедра русского языка, на которой преподавание русского языка и литературы непрерывно ведется уже более 90 лет.
В начале ХХI века, в связи с укреплением всесторонних связей России и Ирана, включая научно-техническое, культурное и экономическое сотрудничество, в среде иранской молодежи резко возрос интерес к изучению русского языка. В связи с этим произошло увеличение числа иранских университетов, в которых были созданы кафедры русского языка. Причем, если ранее изучение русского языка в Иране ограничивалось главным образом севером страны, имеющим традиционные экономические и культурные связи с Россией, то в настоящее время оно охватывает и другие регионы. Программы изучения русского языка реализуются как минимум в 13 университетах Ирана: Тегеранском университете, университетах Алламе Табатабаи, Тарбият Модарес, Шахид Бехешти, Аль-Захра, Азад (Тегеран), университете Гонбад-Кавус в Голестане, Мешхедском университете Фирдоуси (Хорасан-Резави), а также в Мазендеранском, Гилянском, Тебризском, Исфаханском и Ширазском университетах. По состоянию на 2023 год русский язык на программах бакалавриата, магистратуры и аспирантуры иранских вузов изучали около 400 человек.
С 2012 года преподаватели-русисты из различных иранских вузов объединены в Иранскую ассоциацию русского языка и литературы, которая проводит научные конференции и издает собственный научный журнал. Иранские вузы укрепляют взаимодействие с вузами России в сфере изучения русского языка, активно используя программы академической мобильности и обмена студентами и преподавателями. Также в Иране действуют более 50 частных языковых школ, в которых изучается русский язык.
В продвижении изучения русского языка в Иране активно участвуют представительства Россотрудничества, фонда «Русский мир» и российские университеты, которые открывают в иранских университетах соответствующие культурные центры. Так, в 2023 году в рамках реализации двустороннего соглашения о сотрудничестве при поддержке Нижегородского государственного лингвистического университета в Университете Шахида Бахонара в Кермане был открыт Центр русского языка.
— Расскажите об изучении иранцами русского языка в Нижнем Новгороде.
— Число иранских студентов, обучающихся в российских вузах, непрерывно растет. Если в 2021 году их число составило более 2,6 тысяч человек, то уже в 2024 году — более 3,7 тысяч человек, а в 2025 — достигло 9,2 тысяч. Лидерами по количеству иранских студентов являются университеты Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Владивостока.
В вузах Нижегородской области в настоящее время обучаются около 200 граждан Ирана. Большая их часть проходит подготовку по естественно-научным, техническим и медицинским специальностям. При этом важным обстоятельством является то, что перед поступлением на русскоязычные образовательные программы все они проходят годичный курс обучения на подготовительных факультетах различных вузов (НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, ННГУ им. Н. И. Лобачевского, НГТУ им. Р. Е. Алексеева), где интенсивно изучают русский язык. Кроме этого, иранские студенты-филологи изучают русский язык на программах бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в НГЛУ им. Н. А. Добролюбова и Нижегородском филиале НИУ ВШЭ.
Следует отметить, что при поддержке Центра востоковедения, а также иранских студенческих объединений в Нижнем Новгороде создаются все необходимые условия для обеспечения знакомства иранских студентов с русским языком, историей и культурой России в рамках межвузовских, городских и региональных культурных мероприятий. Так, в 2025 году иранские студенты-филологи НГЛУ — магистрант Института русского языка Мохаммадреза Назаригисавандани и студентка Высшей школы лингвистики, психологии и педагогики Хадис Юсофи стали лауреатами творческого конкурса «Искусство объединяет мир. Пути духовности», инициированного Комитетом по культуре Московской торгово-промышленной палаты в рамках культурной программы встречи представителей стран-участниц Шанхайской Организации Сотрудничества. В апреле 2026 года иранские магистранты Института русского языка НГЛУ, выпускники бакалавриата Университета Алламе Табатабаи Мина Шафие и Газаль Мохаммади приняли участие в литературной акции «Читай “Детство” на родном» в музее детства Максима Горького, посвященной Году единства народов России. Руководитель иранского студенческого объединения ННГУ Иман Моллаи стал участником фотопроекта «Мозаика наций» в Нижегородской государственной областной научной библиотеке. Более того, иранские магистранты и аспиранты НГЛУ активно привлекаются к лингвистическому сопровождению официальных мероприятий международного характера в Нижегородской области. Магистрант Института русского языка Мохаммад Назаригисавандани и аспирант НГЛУ, ассистент кафедры иностранных языков Института русского языка и лаборант-исследователь Центра востоковедения Париса Кошкан на постоянной основе выступают переводчиками иранских делегаций на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) и международном форуме «Города-побратимы и партнеры» в Нижнем Новгороде. Также они оказывают содействие администрациям Нижнего Новгорода и Городецкого муниципального округа в поддержании рабочих контактов с иранскими городами Керманом и Казвином, с которыми были подписаны соглашения о партнерстве в 2025 году.
— О чем говорят иранцы, когда слышат фамилию Пушкин?
— Русская литература в Иране традиционно пользуется большой популярностью, что объясняется близостью гуманистического мировоззрения россиян и иранцев и наличием большого интереса к культуре друг друга. Наиболее издаваемым русским автором в Иране является Антон Чехов — его произведения в общей сложности переиздавались в этой стране 240 раз. Далее следует Максим Горький — 160 переизданий, Лев Толстой — 103, Федор Достоевский — 70 раз и Александр Пушкин — 37.
Если в XIX веке произведения русских авторов чаще всего переводились на персидский язык не напрямую с русского языка, а с языков-посредников (французский, немецкий), то в следующем столетии благодаря усилиям иранских переводчиков начинает распространяться практика их прямого перевода.
Среди первых иранских переводчиков русской литературы необходимо отметить Мирзу Хусейн-хана Ансари и Парвиза Натела Ханлари. Именно они в 1930−40-е годы внесли важный вклад в перевод на персидский язык произведений Пушкина. Мирза-Хосейнхан Ансари перевёл повесть «Выстрел», а Парвиз Нател Ханлари — повесть «Капитанская дочка». В дальнейшем на персидский язык были переведены такие пушкинские произведения, как «Дубровский», «Повести Белкина», «Пиковая дама», а также некоторые поэмы и стихи.
В 1937 году Литературное общество Тегерана провело заседание, посвященное столетию гибели Пушкина. В том же году в советской газете «Известия» была опубликована статья, посвященная Пушкину, автором которой был министр просвещения Ирана Али Асгар Хекмата, сам являвшийся переводчиком ряда произведений великого классика.
В современном Иране одним из переводчиков произведений Пушкина на персидский язык является филолог Захра Мохаммади — руководитель Русского центра Тегеранского университета.
Таким образом, можно сказать, что литературное творчество Александра Сергеевича Пушкина укрепляет российско-иранское культурное сотрудничество и повышает интерес к изучению русского языка в современном иранском обществе.
Как сообщалось ранее, русский язык сохранит позицию одного из самых распространённых языков мира.