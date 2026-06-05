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Поздравление Руслана Болотова с Днем эколога

Дорогие иркутяне! Сегодня в России отмечают День эколога.

Источник: НИА Байкал

Это праздник тех, кто выбрал делом своей жизни заботу о природе, и в то же время — напоминание для каждого из нас, что именно мы несем ответственность за сохранение ее богатств.

Иркутску повезло: у нас уникальные флора и фауна — на городских особо охраняемых территориях встречаются редкие виды птиц, животных, растений. Наша Ангара — одна из самых чистых рек в России. И главная задача — сберечь это природное наследие, передать его будущим поколениям.

В столице Прибайкалья с каждым годом становится все больше добровольцев, их поддерживают социально ответственные компании, неравнодушные горожане. Вместе с ними мы высаживаем деревья, занимаемся раздельным сбором мусора. Традиционно весной и осенью проходят общегородские субботники. В апреле этого года его участниками стали более 23 тысяч жителей: мы привели в порядок прибрежные зоны и городские леса, рощи, скверы, парки, дворы, участки, прилегающие к детсадам, школам, дачным и садоводческим товариществам.

Отдельные слова благодарности — экологам за большую исследовательскую работу, специалистам природоохранных структур. Вы знаете, как сберечь наши ресурсы, и учите этому иркутян. Спасибо за ваш подвижнический труд!

Еще раз поздравляю с праздником! Желаю успехов, благополучия и всего самого доброго!

Мэр Иркутска Руслан Болотов.