Поздравление Руслана Болотова с Днем эколога

В столице Прибайкалья с каждым годом становится все больше добровольцев, их поддерживают социально ответственные компании, неравнодушные горожане. Вместе с ними мы высаживаем деревья, занимаемся раздельным сбором мусора. Традиционно весной и осенью проходят общегородские субботники. В апреле этого года его участниками стали более 23 тысяч жителей: мы привели в порядок прибрежные зоны и городские леса, рощи, скверы, парки, дворы, участки, прилегающие к детсадам, школам, дачным и садоводческим товариществам.