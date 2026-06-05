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В Новосибирской области спрогнозировали рост цен на топливо

Предпосылки для роста цен уже есть, а в ряде российских регионов на АЗС начали вводить ограничения на продажу топлива.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области могут вырасти цены на топливо. Такой прогноз в интервью Сиб.фм дал глава региональной «Федерации автовладельцев России» Вячеслав Ашурков.

По его словам, сейчас есть предпосылки для подорожания бензина и дизельного топлива. Одной из причин он назвал непростую ситуацию на рынке нефтепродуктов и последствия атак на предприятия переработки топлива.

«Отмечу, что похожая ситуация складывалась около года назад, тогда в Новосибирске на ряде АЗС не было некоторых видов бензина и дизеля. Вскоре может произойти нечто подобное», — сказал Ашурков.

Ситуация с топливом уже осложнилась в ряде других регионов. Так, 3 июня на некоторых автозаправочных станциях Москвы появились ограничения на продажу бензина и дизеля. В Троицке одному человеку разрешили купить не более 60 литров бензина и до 100 литров дизельного топлива.