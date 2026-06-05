В Новосибирской области спрогнозировали рост цен на топливо

Ситуация с топливом уже осложнилась в ряде других регионов. Так, 3 июня на некоторых автозаправочных станциях Москвы появились ограничения на продажу бензина и дизеля. В Троицке одному человеку разрешили купить не более 60 литров бензина и до 100 литров дизельного топлива.