Убийца авианосцев: НАТО в ужасе из-за возвращения «Адмирала Нахимова»

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» в ближайшее время может вернуться в строй Военно-морского флота после долгой модернизации. Журналисты уже окрестили судно «худшим кошмаром» для ВМС США, поскольку это не просто возвращение старого корабля в строй — это рождение принципиально новой боевой единицы, аналогов которой в мире не существует.
Как заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин aif.ru, крейсер уже приступил к завершающим испытаниям и, скорее всего, в следующем году станет флагманом ВМФ РФ.
Атомное сердце и непревзойденная сила.
Главная особенность «Адмирала Нахимова», выделяющая его на фоне большинства современных кораблей, — это его энергетическая установка и размеры. При водоизмещении в 25 тысяч тонн и длине 250 метров он остается самым тяжелым неавианесущим надводным боевым кораблем в мире.
«Это гигант, которому не нужно будет возить за собой танкеры, он практически не ограничен дальностью плавания, — подчеркнул Дандыкин. — Это, пожалуй, самый тяжелый несущий надводный корабль в мире. Реакторы загрузили, оружие, техническое и гидроакустическое снаряжение полностью обновлены».
В отличие от американских авианосных групп, вынужденных постоянно полагаться на суда снабжения, российский атомный крейсер способен выполнять боевые задачи в любой точке Мирового океана, не думая о запасах топлива.
От «Гранита» к «Циркону»: оружие, от которого нет спасения.
Изначально корабль (до 1992 года — «Калинин») нес 20 сверхзвуковых ракет «Гранит», но теперь его ударный арсенал увеличен в разы и полностью заменен на современные системы. По словам Дандыкина, «Адмирал Нахимов» превращен в гигантскую платформу, начиненную десятками ракет разного назначения.
Крейсер теперь оснащен как минимум тремя видами ракет: крылатыми «Калибрами», сверхзвуковыми «Ониксами» и, что самое главное, гиперзвуковыми «Цирконами».
«Дальность позволяет бить на расстояние до 1000 км. Это реальная угроза авианосным группировкам противника, — констатировал Дандыкин. — “Цирконы” отлично показали себя во время специальной военной операции, ни одной ракеты противник сбить не смог».
Скорость этих ракет, превышающая 9 Махов, делает их перехват существующими системами ПРО практически невозможным, что действительно превращает крейсер в ночной кошмар для флотов НАТО.
Защита Балтики и Арктики.
Крейсер также получил беспрецедентную систему ПВО, включающую корабельные версии комплексов С-400 и С-350, а также, вполне вероятно, зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-М». Для борьбы с субмаринами установлен противолодочный комплекс «Ответ», способный перехватывать вражеские торпеды и уничтожать подводные лодки. Авиакрыло корабля усилено тремя вертолетами различного класса.
Эксперт отметил, что корабль вряд ли зайдет в зону СВО, его миссия — стратегическое сдерживание.
«Это страж наших арктических рубежей, но на практике ему подвластны все моря и океаны, — пояснил Дандыкин. — Обстановка в Арктике и на Балтике накаляется, исходя из того, что Финляндия со Швецией вступили в НАТО».
В старом, проверенном временем корпусе бьется новое атомное сердце, а часть систем вооружения, по словам эксперта, до сих пор остается гостайной. После ввода в строй мощь Северного флота возрастет колоссально, ставя непреодолимый барьер на пути любых устремлений противника.