Убийца авианосцев: НАТО в ужасе из-за возвращения «Адмирала Нахимова»

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» в ближайшее время может вернуться в строй Военно-морского флота после долгой модернизации. Журналисты уже окрестили судно «худшим кошмаром» для ВМС США, поскольку это не просто возвращение старого корабля в строй — это рождение принципиально новой боевой единицы, аналогов которой в мире не существует.