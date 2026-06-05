ПМЭФ — 2026: внедрение ИИ и экомониторинг применят в управлении целым регионом

«Для регионов Дальнего Востока важна не только скорость развития инфраструктуры, но и качество управления ею. Использование цифровых решений в сфере экомониторинга, ЖКХ и аналитики территорий позволит эффективнее распределять ресурсы, точнее планировать развитие населённых пунктов и повышать качество принимаемых управленческих решений. Для Амурской области это важная часть работы по созданию современной и комфортной среды для жителей и бизнеса», — прокомментировал Василий Орлов.