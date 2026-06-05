Мутко: спрос на рыночную ипотеку в РФ начал восстанавливаться

По количеству кредитов за период с января по апрель этого года доля рыночной ипотеки достигла 50 процентов. Это свидетельствует о постепенном восстановлении рыночного спроса. Об этом на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ) заявил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.