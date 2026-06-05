Ночью в Новосибирске мотоциклист без прав врезался в поребрик

В Ленинском районе Новосибирска в ночь на 5 июня 18-летний мотоциклист без прав наехал на тротуарный поребрик. Из-за этого он и его пассажир упали с транспортного средства. Подробности ДТП сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирской области.
Около 03:00 юноша 2008 года рождения, не имеющий водительского удостоверения, управлял мотоциклом «RACER RC200» и двигался по улице Александры Плотниковой. Он не справился с управлением, наехал на тротуарный поребрик и упал вместе с пассажиром.
В результате аварии пострадали сам мотоциклист и его 19-летний пассажир. Характер травм уточняется. На месте работает наряд ДПС, и устанавливаются все обстоятельства происшествия.