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Ночью в Новосибирске мотоциклист без прав врезался в поребрик

Пострадали 18-летний водитель и его пассажир.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинском районе Новосибирска в ночь на 5 июня 18-летний мотоциклист без прав наехал на тротуарный поребрик. Из-за этого он и его пассажир упали с транспортного средства. Подробности ДТП сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирской области.

Около 03:00 юноша 2008 года рождения, не имеющий водительского удостоверения, управлял мотоциклом «RACER RC200» и двигался по улице Александры Плотниковой. Он не справился с управлением, наехал на тротуарный поребрик и упал вместе с пассажиром.

В результате аварии пострадали сам мотоциклист и его 19-летний пассажир. Характер травм уточняется. На месте работает наряд ДПС, и устанавливаются все обстоятельства происшествия.