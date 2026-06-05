Ночью в Новосибирске мотоциклист без прав врезался в поребрик

Около 03:00 юноша 2008 года рождения, не имеющий водительского удостоверения, управлял мотоциклом «RACER RC200» и двигался по улице Александры Плотниковой. Он не справился с управлением, наехал на тротуарный поребрик и упал вместе с пассажиром.