Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Хабаровска и Сосновки останутся без горячей воды

На Хабаровской ТЭЦ-1 начинается капитальный ремонт трубопровода.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске и в селе Сосновка Хабаровского района частично ограничат подачу горячей воды на время ремонта теплосетей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Многоквартирные дома и социальные объекты в Сосновке подключены к горячему водоснабжению от Хабаровской ТЭЦ-1 по тепломагистрали ТМ-17. В связи с капитальным ремонтом на четырех участках трубопровода с 17 июня по 25 сентября будет ограничена подача горячей воды по 85 адресам.

Жители Хабаровска останутся без горячей воды с 17 июня по 3 июля, это коснется жителей домов по улицам Ванкова, Бойко-Павлова, Двойная, Доватора, Колгуева, Мезенская, Пролетарская, Тихоокеанская, Чкалова и переулку Сормовский.

Как утверждают специалисты Хабаровских тепловых сетей, на этих объектах нет технической возможности организовать режим циркуляции на время ремонтных работ.

Энергетики приносят свои извинения за доставленные неудобства и обещают жильцам многострадальных домов не начислять плату на горячую воду в дни ремонта.