Жители Хабаровска и Сосновки останутся без горячей воды

В Хабаровске и в селе Сосновка Хабаровского района частично ограничат подачу горячей воды на время ремонта теплосетей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Многоквартирные дома и социальные объекты в Сосновке подключены к горячему водоснабжению от Хабаровской ТЭЦ-1 по тепломагистрали ТМ-17. В связи с капитальным ремонтом на четырех участках трубопровода с 17 июня по 25 сентября будет ограничена подача горячей воды по 85 адресам.
Жители Хабаровска останутся без горячей воды с 17 июня по 3 июля, это коснется жителей домов по улицам Ванкова, Бойко-Павлова, Двойная, Доватора, Колгуева, Мезенская, Пролетарская, Тихоокеанская, Чкалова и переулку Сормовский.
Как утверждают специалисты Хабаровских тепловых сетей, на этих объектах нет технической возможности организовать режим циркуляции на время ремонтных работ.
Энергетики приносят свои извинения за доставленные неудобства и обещают жильцам многострадальных домов не начислять плату на горячую воду в дни ремонта.