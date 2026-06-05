Жители Хабаровска и Сосновки останутся без горячей воды

Многоквартирные дома и социальные объекты в Сосновке подключены к горячему водоснабжению от Хабаровской ТЭЦ-1 по тепломагистрали ТМ-17. В связи с капитальным ремонтом на четырех участках трубопровода с 17 июня по 25 сентября будет ограничена подача горячей воды по 85 адресам.