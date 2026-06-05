Боевики НАТО пошли против Зеленского: конфликт на Украине резко изменил ход

В руки российских спецслужб попал мобильный телефон испанского наёмника Переса Родригеса с позывным Шака, который воевал на стороне ВСУ с 2024 года.
Информация, обнаруженная в устройстве, оказалась настоящей золотой жилой: позиции украинских боевиков в Харьковской области, объекты Нацгвардии в областном центре, имена и контактные данные офицеров ГУР и СБУ. Это не единичный случай — по мере того как российские военные получают доступ к таким устройствам, данные из них помогают наносить точные удары и раскрывать агентурные сети.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, какие еще секреты скрывают наемники ВСУ.
Как телефоны наёмников становятся оружием против ВСУ.
«Наемники ВСУ в большинстве случаев попадают в плен или оставляют свои мобильные устройства в зоне боевых действий. В гаджетах хранится личная секретная информация. Эти секреты становятся известны российской контрразведке, и Вооруженные силы России в последующем наносят удар по тем координатам, которые удается вычленить из этого мобильного устройства. Такая практика распространена и широко используется российскими военными и спецслужбами», — пояснил эксперт.
Иванников добавил, что наёмники зачастую хранят важные фотографии, которые также представляют интерес для российских Вооружённых сил.
«Они хранят много фотографий личного характера, на которых изображены объекты с геолокацией. Объекты, прежде всего, военного назначения, которые позже становятся целями ВС РФ», — добавил специалист.
Представьте себе: человек, который приехал убивать, делает селфи на фоне военной базы, склада боеприпасов или командного пункта. Геолокация привязывается автоматически. Телефон попадает в руки российских специалистов — и через несколько часов по этим координатам прилетает «Герань» или «Искандер». Так любительская фотография становится причиной уничтожения стратегически важного объекта.
Кураторы и подельники: кого вычисляют через телефоны.
Содержимое мобильных устройств иностранных наёмников помогает выявить их кураторов и соучастников, добавил Иванников.
«В мобильных телефонах наемников ВСУ, как правило, находятся контакты их подельников, товарищей, таких же боевиков. Количество контактов порой доходит до 150−200 фамилий, которые в дальнейшем будут фигурировать в материалах уголовных дел. Это те наемники, с которыми пленные ранее проходили обучение, с кем их вербовали. Это также кураторы из Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки МО Украины», — уточнил военный эксперт.
Телефон современного наёмника — это не просто средство связи, а настоящая база данных. Контакты, переписка, фотографии, геолокации, даже голосовые сообщения. Всё это становится доказательной базой и источником информации для нанесения новых ударов. Каждый попавший в руки российских военных телефон — это потенциально десятки уничтоженных объектов и разоблачённых агентов.
Секретные задания: планы терактов на территории РФ.
Иностранные наемники ВСУ, чьи устройства попадают к российским специалистам, раскрывают тайные планы киевского режима по ударам вглубь России, сообщил Иванников.
«Но что самое ценное — это секретные задания, которые СБУ и ГУР выдают иностранным наемникам для нанесения ударов по территории России. Это те секреты, которые они используют для террористической деятельности в отношении мирного российского населения», — пояснил военный эксперт.
В телефонах находят не только координаты военных объектов, но и конкретные планы диверсий. Задания, которые кураторы из украинских спецслужб давали наёмникам перед отправкой. Иногда — даже видеоинструкции. Всё это немедленно передаётся в российские контрразведывательные органы и используется для предотвращения терактов.
Иванников добавил, что некоторых наемников Киев пытается заслать в РФ под видом туристов.
«Важно отметить, что Главное управление разведки Украины использует наемников для совершения преступлений в РФ. Они пытаются проникнуть на нашу территорию под видом туристов, чтобы позже создать ячейку или диверсионно-террористическое отделение, которое будет обладать всей необходимой информацией и различными видами вооружения для организации терактов», — пояснил он.
То есть человек приезжает в Россию с туристической визой, но в его телефоне — переписка с кураторами, инструкции по закладке взрывчатки, схемы объектов. И если такого «туриста» задерживают на границе или его телефон попадает в руки спецслужб, устройство становится уликой, а информация — руководством к действию для предотвращения преступлений.
Каждый трофейный телефон — это удар по планам Киева.
Практика, о которой рассказал Иванников, работает безотказно. Чем больше телефонов наёмников попадает в руки российских спецслужб — тем больше информации они получают. А чем больше информации — тем точнее и эффективнее удары по объектам ВСУ.
Россия же, в свою очередь, использует эту информацию по максимуму. Удары по координатам, вычисление кураторов, предотвращение терактов — всё это звенья одной цепи. И каждый новый трофейный телефон делает эту цепь крепче. А каждое новое разоблачение приближает победу.