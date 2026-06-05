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В Красноярском крае черный лесоруб вырубил почти 600 сосен на 18 млн рублей

За это его оштрафовали на 1,2 млн рублей.

В Красноярском крае предприниматель незаконно вырубил более 570 сосен и заплатит 18 млн рублей. Об этом сообщили в региональном МВД.

Житель Минусинского округа 1985 г.р. признан виновным в двух эпизодах незаконной рубки лесных насаждений (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Летом 2023 года он, не имея разрешения, нанял рабочих и организовал вырубку 332 сосен объемом свыше 739 кубометров. Позже, до мая 2024 года, с другой бригадой он незаконно спилил еще 237 сосен и три березы. Лесоматериалы он обрабатывал на своей пилораме для продажи.

Общий ущерб превысил 18 млн рублей. Шушенский районный суд назначил штраф 1,2 млн рублей и взыскал в доход государства более 18 млн рублей по гражданским искам.

Ранее сообщалось о массовом ДТП в Красноярске. Столкнулись пять машин, спровоцировав пробку.