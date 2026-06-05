В Красноярском крае черный лесоруб вырубил почти 600 сосен на 18 млн рублей

Житель Минусинского округа 1985 г.р. признан виновным в двух эпизодах незаконной рубки лесных насаждений (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Летом 2023 года он, не имея разрешения, нанял рабочих и организовал вырубку 332 сосен объемом свыше 739 кубометров. Позже, до мая 2024 года, с другой бригадой он незаконно спилил еще 237 сосен и три березы. Лесоматериалы он обрабатывал на своей пилораме для продажи.