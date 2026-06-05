Более 173 тысяч молодых жителей Хабаровского края участвуют в патриотических проектах

4 молодежных центра открыли в Хабаровском крае по программе «Регион для молодых». Самый популярный из них — Молодежный досуговый центр недавно встретил 30-тысячного посетителя. В центре есть зоны для творчества, проектной деятельности, медиа, фиджитал-спорта, а также магазин «Сделано в Хабаровском крае» с товарами от местных производителей. Также активно развивается проект «Мы вместе», продвигающий духовно-нравственные ценности и добровольчество. Уже более 173 тыс. молодых людей задействованы в патриотических проектах, более 45 тыс. из них — волонтеры. «Ключевая задача проекта — помощь фронту и сбор гуманитарной помощи. В рамках краевого проекта “День добрых дел” в регионе проводятся различные инициативы и акции, направленные на помощь семьям участников СВО», — отмечают в комитете по делам молодежи правительства края. Патриотические проекты в Хабаровском крае реализуют в ходе президентского нацпроекта «Молодежь и дети».