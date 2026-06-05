Старший сержант из Хабаровского края получил медаль Суворова за модернизацию техники

Иван Эрих в составе ремонтной группы изготовил две специализированные машины на базе автомобиля ЗИЛ-131. Технику требовалось не просто восстановить, а серьёзно модернизировать под современные боевые условия. Старший сержант лично оборудовал транспортные средства защитой от беспилотных летательных аппаратов, облегчил конструкцию, доработал кабину и кузов. Эти изменения позволили значительно повысить мобильность машин при движении по пересечённой местности.