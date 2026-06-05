Старший сержант из Хабаровского края получил медаль Суворова за модернизацию техники

Военнослужащий ремонтно-эвакуационного полка Восточного военного округа старший сержант Иван Эрих удостоен медали Суворова. Государственную награду ему вручили за профессиональное выполнение задач в зоне проведения специальной военной операции. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Иван Эрих в составе ремонтной группы изготовил две специализированные машины на базе автомобиля ЗИЛ-131. Технику требовалось не просто восстановить, а серьёзно модернизировать под современные боевые условия. Старший сержант лично оборудовал транспортные средства защитой от беспилотных летательных аппаратов, облегчил конструкцию, доработал кабину и кузов. Эти изменения позволили значительно повысить мобильность машин при движении по пересечённой местности.
Работы велись в сложнейших условиях. Времени катастрофически не хватало, а над головой постоянно кружили вражеские разведывательные дроны, которые могли засечь позиции и навести артиллерийский удар. Несмотря на реальную угрозу, военнослужащий проявил изобретательность и высочайший профессионализм, завершив дооснащение точно в срок.
Готовые машины сразу передали в подразделения группировки войск «Восток». Командование высоко оценило инициативу и преданность делу старшего сержанта. Медаль Суворова — одна из самых почётных солдатских наград, вручается за личное мужество и отвагу при выполнении боевых задач.
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