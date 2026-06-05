В Хабаровске соберутся студенты из 70 регионов страны

В Хабаровске с 8 по 12 июня 2026 года пройдёт V Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» среди студентов колледжей и техникумов, — сообщает мэрия Хабаровска.
В краевую столицу приедут участники из 70 регионов страны. Для гостей и жителей города будут открыты основные фестивальные площадки.
8 июня состоится церемония открытия, а 12 июня, в День России, пройдёт церемония закрытия.
В течение всех дней фестиваля на Комсомольской площади будет работать студенческий городок. Посетить его сможет любой желающий. Там запланированы конкурсные программы, концерты и выступления хедлайнеров.
Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и приурочено к Году единства народов России.