РПН: под Волгоградом заболеваемость бруцеллёзом подскочила в 9,5 раз

В Волжском среднегодовой показатель был превышен немного не мало в 35 раз. Несмотря на то, что основным переносчиком инфекции выступает крупный рогатый скот, две трети заболевших в 2025 году — городские жители. Согласно данным экспертов, 54,3% случаев было связано с употреблением сырого молока, творога и сметаны. Пострадавшие покупали продукцию на ярмарках и стихийных развалах. Ещё 45,7% больных непосредственно контактировали с больными животными.