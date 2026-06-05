Китайские школьники снова в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Лицей № 1 Октябрьского района, где юные красноярцы изучают китайский язык, вновь распахнул двери для делегации учеников Чанчуньской школы иностранных языков.
Традиционное русское гостеприимство — встреча хлебом-солью — задала тёплый тон визиту. Ученики языковых и хоровых классов лицея подготовили для гостей яркую и душевную концертную программу. Творческие номера, музыкальные выступления и искренние слова приветствия создали атмосферу дружбы, уважения и взаимопонимания.
«Мы рады принимать друзей из Чанчуня в стенах нашего лицея. Такие встречи — это не просто обмен знаниями, это возможность увидеть мир глазами друг друга, подружиться и унести в сердце частичку другой культуры. Именно сейчас вы закладываете фундамент своего будущего, которое, я уверена, будет связано с международным сотрудничеством и большими достижениями», — поделилась директор лицея № 1 Елена Куксенко. В ближайшие дни юных гостей из КНР ждут совместные занятия, погружение в российскую культуру и традиции, живое общение со сверстниками.
Об этом сообщил ТГ-канал Управления образования Красноярска.
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