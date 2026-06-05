Китайские школьники снова в Красноярске

«Мы рады принимать друзей из Чанчуня в стенах нашего лицея. Такие встречи — это не просто обмен знаниями, это возможность увидеть мир глазами друг друга, подружиться и унести в сердце частичку другой культуры. Именно сейчас вы закладываете фундамент своего будущего, которое, я уверена, будет связано с международным сотрудничеством и большими достижениями», — поделилась директор лицея № 1 Елена Куксенко. В ближайшие дни юных гостей из КНР ждут совместные занятия, погружение в российскую культуру и традиции, живое общение со сверстниками.