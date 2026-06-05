Диетолог Поляков назвал самую полезную минеральную воду

«Чтобы ответить на вопрос, какая минералка полезна, а какая нет, нужно посмотреть, в каком состоянии находится человек. Есть минеральные воды с разным содержанием анионов и катионов, они отличаются по показаниям к применению. Есть минералка, которую можно и нужно пить при гастрите, есть минеральная вода, которая стимулирует желчеотток, есть минеральная вода, которая просто поддерживает так называемый электролитный баланс организма. То есть, у каждой минералки, в зависимости от состава, свои цели и задачи. Именно для лечения минеральная вода всегда подбирается врачом по определённым медицинским показаниям. Есть и условно универсальная минералка, которую можно в небольших количествах принимать любому, например, “Ессентуки‑4”. Но в любом случае там есть своя минерализация, свой состав, который так или иначе влияет на наш организм», — рассказал он.