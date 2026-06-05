Киев скрыл потери: «полк смерти» ВСУ столкнулся со страшным под Сумами

Сумская область уже несколько недель остаётся в центре внимания военных аналитиков. Именно здесь российские войска, и в первую очередь группировка «Север», добиваются наибольших успехов.
Как отмечают эксперты, это направление сейчас является одним из самых перспективных для ВС РФ. И Киев, понимая, что ситуация на грани провала, принимает экстренные меры. Туда перебрасывают одни из самых боеспособных, но при этом и самых «расходных» подразделений.
Подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что киевский режим пытается скрыть в Сумской области.
Что известно о «полке смерти».
ВСУ, как стало известно ранее, перебросили к селу Великая Рыбица в Сумской области дополнительные отряды 225-го отдельного штурмового полка. Это подразделение получило мрачное прозвище «полк смерти» из-за огромных потерь среди личного состава.
Эту переброску военные аналитики связали, в том числе, с серьёзными потерями 21-й отдельной мехбригады ВСУ в районе реки Псел. Новые подразделения прибыли в регион и, судя по поступающим данным, уже успели понести первые потери.
Проблемы ВСУ на сумском направлении.
«У ВСУ сейчас наблюдается постоянная нехватка личного состава, причём по всей линии боевого соприкосновения. Украинское командование пытается стабилизировать ситуацию, постоянно отправляет дополнительные силы и средства, чтобы те подразделения, которые находятся на направлении, не утратили боеспособность», — сообщил Марочко.
Проблема Украины в том, что у неё нет подготовленных резервов. Те, кто остался, либо насильно мобилизованные зелёные новобранцы, либо потрёпанные в боях подразделения. Командование вынуждено латать дыры тем, что есть.
Сумское направление — в фаворитах у российской армии.
Военный эксперт отметил, что сумское направление сейчас является одним из самых перспективных для ВС РФ.
«За последние несколько недель акценты ВС РФ были серьёзно смещены на северное направление, это как раз Сумская область. Группировка войск “Север” находится в фаворитах на протяжении трёх недель. Поэтому украинское командование, чтобы сократить негативную тенденцию, перебрасывает штурмовые полки на это направление», — добавил специалист.
В Сумской области у противника слабая оборона, проблемы с логистикой и, главное, моральный дух войск оставляет желать лучшего. Переброска «полка смерти» — это попытка заткнуть дыру, но она не сможет кардинально изменить ситуацию.
Пушечное мясо и новые проблемы.
При этом в Сумской области заметили не только «полк смерти», но и ряд других новых для этого направления подразделений. Однако их боеспособность вызывает большие вопросы.
«На Украине сейчас такая тенденция: неподготовленных бойцов, которых насильно мобилизовали сотрудники ТЦК, бросают в качестве пушечного мяса на разные направления. Сможет ли эта переброска повлиять на наше продвижение? Да, в какой-то степени сможет, поскольку нам придется преодолеть сопротивление этой живой силы и техники. Но конечный результат очевиден. Мы будем и дальше достигать целей СВО», — пояснил Андрей Марочко.
Российская армия обладает подавляющим преимуществом в артиллерии, авиации и, что немаловажно, в мотивации. В то время как украинские солдаты, которых хватают на улицах и бросают в окопы, воюют без всякого желания.
Тайна пропавших без вести: плен или сокрытие потерь.
Сумская область постоянно мелькает в военных сводках на протяжении уже нескольких недель. Именно там десятками, а то и сотнями, бесследно пропадают боевики.
Военные эксперты связывают это с двумя основными факторами: часть из этих пропавших на самом деле сдаётся в российский плен или прячется от командования ВСУ в лесах перед сдачей в плен; или же украинское командование намеренно держит ликвидированных боевиков в числе пропавших без вести, чтобы не выплачивать похоронные их родным.
Обе версии имеют право на существование. Первая говорит о деморализации украинской армии. Солдаты не хотят умирать за киевский режим и предпочитают сдаться в плен, где им гарантируют жизнь. Вторая — о цинизме командования. Не выплачивая пособия семьям погибших, Киев экономит миллионы гривен. Но, скорее всего, работают обе причины одновременно. И это делает ситуацию для ВСУ ещё более плачевной.