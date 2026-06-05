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На Дону запустят два новых производства

Реализацию масштабной инвестпрограммы на территории Красносулинского индустриального парка в Ростовской области на Петербургском международном экономическом форуме.

На Петербургском международном экономическом форуме представили масштабную инвестиционную программу для Красносулинского индустриального парка.

В настоящее время на территории парка компании «Технониколь» функционируют два завода. Ведётся строительство новых производственных площадок по выпуску теплоизоляции из каменной ваты, экструзионного пенополистирола и материалов для огнезащиты.

Общий объём инвестиций в создание двух новых производственных комплексов составит около 14 млрд рублей.

Один из заводов — по выпуску теплоизоляции из экструзионного пенополистирола — планируется ввести в эксплуатацию в конце 2026 года. Объём инвестиций в этот проект — 2,98 млрд рублей. Предприятие будет выпускать 450 тысяч кубометров продукции в год и обеспечит создание 44 рабочих мест.

Проекты имеют приоритетный статус для региона и получат поддержку областных властей.

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