В местах «гуляний» молодёжи в Братске пройдут рейдовые мероприятия

Дети всегда идут вперёд. Мы советовались с разными специалистами, в том числе и с психологами. Все говорят однозначно, что с каких-то общественных территорий мы молодёжь не уберём, и, собственно, пробовать не стоит. Надо понимать, что городская среда Братска принадлежит не только взрослым, но и детям. Поэтому выгнать детей куда-либо цели нет, но взрослым необходимо определить правила, формировать у молодёжи культуру поведения в городской среде, контролировать их поведение. Конечно, начинать надо со взрослых, буквально с себя, поскольку мы зачастую видим, что некоторые конфликты с молодёжью провоцирует именно старшее поколение. Запрещать нельзя, формировать конфликт между поколениями тоже нельзя, — сказала Марина Зубакова. — Мы буквально в пятницу выходим в рейдовые мероприятия. А после наступления комендантского часа будет выставлен пост частного охранного предприятия.