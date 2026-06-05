В местах «гуляний» молодёжи в Братске пройдут рейдовые мероприятия

Вопрос о поддержании порядка на территориях, где подростки проводят свободное время, был задан представителями общественности заместителю мэра города Братска по социальным вопросам Марине Зубаковой. Собственно, сам вопрос актуален в свете событий, которые произошли на улице Мира, в районе гостиницы «Тайга» во время празднования «последнего звонка», когда вчерашние школьники запинали мужчину. Ситуация теоретически может повториться — братская молодёжь массово концентрируется летом в Центральном районе на двух «точках» — возле гостиницы «Тайга» и возле городской администрации. Отметим, что традиция эта тянется ещё с начала 70-х годов прошлого века, и за эти годы «центры притяжений» сменили уже много городских локаций.
Заместитель мэра вспомнила, что когда скейт-парк у администрации пришел в негодность, и его обновление затянулось, дети приспособили для игр территорию у городской администрации. Скейт-парк был обновлён, но его недостаточно для того количества подростков, которые занимаются экстремальными видами спорта, кроме того в новом скейт-парке занимаются в основном дети младшего и среднего школьного возраста.
Дети всегда идут вперёд. Мы советовались с разными специалистами, в том числе и с психологами. Все говорят однозначно, что с каких-то общественных территорий мы молодёжь не уберём, и, собственно, пробовать не стоит. Надо понимать, что городская среда Братска принадлежит не только взрослым, но и детям. Поэтому выгнать детей куда-либо цели нет, но взрослым необходимо определить правила, формировать у молодёжи культуру поведения в городской среде, контролировать их поведение. Конечно, начинать надо со взрослых, буквально с себя, поскольку мы зачастую видим, что некоторые конфликты с молодёжью провоцирует именно старшее поколение. Запрещать нельзя, формировать конфликт между поколениями тоже нельзя, — сказала Марина Зубакова. — Мы буквально в пятницу выходим в рейдовые мероприятия. А после наступления комендантского часа будет выставлен пост частного охранного предприятия.