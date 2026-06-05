В Красноярске в этом году обновят 18 спортивных площадок

В Красноярске в 2026 году обновят 18 спортивных площадок. Об этом сообщили в мэрии Красноярска. Так, в городе построят две новые площадки: на улице 60 лет Октября, 5 г, появится площадка для игры в городки, а на улице Суворова, 120 — площадка для сдачи норм ГТО. Еще 11 существующих плоскостных спортивных сооружений модернизируют, семь отремонтируют, а также приведут в порядок четыре спортивных помещения. Ремонт уже начался на площадке по улице Ладо Кецховели, 65. До конца лета здесь планируют полностью заменить основание, уложить резиновое травмобезопасное покрытие и установить сетчатое ограждение по периметру. Кроме того, на площадке появятся новые баскетбольные стойки и футбольные ворота. Рядом установят урну и скамейку. Сейчас рабочие демонтировали старое основание и ограждение, идет укладка асфальтового покрытия. Всего в ведении центра спортивных клубов находятся 274 площадки по 169 адресам. На большинстве из них инструкторы ежедневно проводят бесплатные занятия с детьми от шести лет и организуют соревнования между клубами по месту жительства. Напомним, что в Красноярском крае стартовал капитальный ремонт последнего участка обхода Ужура.