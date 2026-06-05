Бизнесмена осудили за незаконную вырубку сосен и берез на 18 млн рублей в Красноярском крае

В Красноярском крае суд признал 40-летнего жителя одной из деревень Минусинского округа виновным в двух эпизодах незаконной рубки лесных насаждений.
Преступления были совершены на территории Шушенского и Ермаковского районов. Полицейские установили, что летом 2023 года предприниматель, не имея разрешения на заготовку древесины, нанял группу рабочих и организовал нелегальную вырубку 332 сосен общим объемом свыше 739 м³. Кроме того, в период до мая 2024 года по поручению злоумышленника другие рабочие спилили 237 сосен объемом почти 427 м³ и три березы объемом 7,51 м³.
«Исполнители не были осведомлены о преступлении, обвиняемый ввел их в заблуждение относительно законности своих действий. Нелегально заготовленные лесоматериалы злоумышленник обрабатывал на своей пилораме в Минусинском округе для последующей реализации. Общая сумма материального ущерба превысила 18 миллионов рублей», — рассказали в ГУ МВД.
По ч. 3 ст. 260 УК РФ суд назначил бизнесмену наказание в виде штрафа в размере 1,2 миллиона рублей, а также удовлетворил два гражданских иска о взыскании в доход государства более 18 миллионов рублей.
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