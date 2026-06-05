Бизнесмена осудили за незаконную вырубку сосен и берез на 18 млн рублей в Красноярском крае

Преступления были совершены на территории Шушенского и Ермаковского районов. Полицейские установили, что летом 2023 года предприниматель, не имея разрешения на заготовку древесины, нанял группу рабочих и организовал нелегальную вырубку 332 сосен общим объемом свыше 739 м³. Кроме того, в период до мая 2024 года по поручению злоумышленника другие рабочие спилили 237 сосен объемом почти 427 м³ и три березы объемом 7,51 м³.