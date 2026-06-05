В Волгоградской области на все выходные зарядят дожди

В Волгоградскую область возвращаются дожди. Из-за выхода очередного циклона осадки будут поливать регион все выходные.
— В субботу и в городе, и в области ожидаются кратковременные дожди с грозами и порывами ветра до 15−20 м/с, — рассказывают синоптики волгоградского ЦГМС. — Температура воздуха при этом останется «при своих» — днем регион согреется до +24−26 градусов. А вот ночью в отдельных районах при прояснении столбики термометров опустятся до 5 градусов тепла.
В воскресенье освежающий дождь обойдет Волгоград стороной и коснется лишь отдельных районов области. Его верным спутником вновь станет гроза, предупреждают метеорологи.
— В Волгограде температура поднимется до +24 — +26, а в области до +22 — +27, — комментируют специалисты. — Однако ночью при прояснении в регионе может похолодать аж до +4.
Фото Андрея Поручаева.