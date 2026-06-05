В Волгоградской области на все выходные зарядят дожди

— В субботу и в городе, и в области ожидаются кратковременные дожди с грозами и порывами ветра до 15−20 м/с, — рассказывают синоптики волгоградского ЦГМС. — Температура воздуха при этом останется «при своих» — днем регион согреется до +24−26 градусов. А вот ночью в отдельных районах при прояснении столбики термометров опустятся до 5 градусов тепла.