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В ЕАО кража в поезде раскрыла у женщины крупную партию наркотиков

Женщину приговорили к четырём годам колонии.

В Еврейской автономной области вынесен приговор 42-летней местной жительнице, — сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Суд установил, что женщина, следуя поездом из Хабаровска в Биробиджан, похитила сумку у попутчика. Внутри находились личные вещи и 25 тысяч рублей. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению.

После установления её личности по месту жительства был проведён обыск. В ходе него у женщины обнаружили не только вещи потерпевшего, но и свыше 180 граммов каннабиса и масло каннабиса.

Суд признал женщину виновной по статьям о краже и незаконном хранении наркотических средств. Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Также с неё взыскан ущерб в размере 25 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.