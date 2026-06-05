В ЕАО кража в поезде раскрыла у женщины крупную партию наркотиков

В Еврейской автономной области вынесен приговор 42-летней местной жительнице, — сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Суд установил, что женщина, следуя поездом из Хабаровска в Биробиджан, похитила сумку у попутчика. Внутри находились личные вещи и 25 тысяч рублей. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению.
После установления её личности по месту жительства был проведён обыск. В ходе него у женщины обнаружили не только вещи потерпевшего, но и свыше 180 граммов каннабиса и масло каннабиса.
Суд признал женщину виновной по статьям о краже и незаконном хранении наркотических средств. Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Также с неё взыскан ущерб в размере 25 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.